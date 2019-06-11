Son Dakika Haberleri: Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
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Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

1 saat önce

İzmir yolu, saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı, System.String[]
MANİSA- İzmir yolu, saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı.  
Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde, saat 21.00 sıralarında, heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi. Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları,  AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipleri karayolundaka toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. 


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
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