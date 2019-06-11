Son Dakika Haberleri: Manisa-İzmir yolunda heyelan
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Manisa-İzmir yolunda heyelan

1 saat önce

Manisa-İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.

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Manisa- İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. Heyelan saat 20.30 sıralarında Manisa - İzmir karayolunda Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Manisa'da akşam üzeri etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir'den Manisa istikametinde dağdan inen kaya ve toprak parçaları yola döküldü. Her iki şeridi de kaplayan toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Toprak kayması sırasında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken olay yerine çok sayıda polis ve karayolları sevk edildi. Karayolları ekipleri dozerlerle yoldaki toprak ve kaya parçalarını yolun kenarına yığdı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler ise Menemen ilçe istikametinde yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yol her iki yönden de trafiğe kontrollü olarak açıldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise herhangi bir kaza oluşmaması için yolun her iki tarafında da görev yapıyor. Yolun kısa sürede tamamen açılması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Polis, İzmir, Manisa, Güncel
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