Son Dakika Haberleri: Manisa-İzmir yolunda toprak kayması
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Manisa-İzmir yolunda toprak kayması

3 saat önce

Manisa-İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

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Manisa- İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Manisa - İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:17 Kaynak: İHA
İzmir, Manisa, 3. Sayfa
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