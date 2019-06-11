Manisa-İzmir yolunda toprak kayması
3 saat önce
Manisa-İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:17 Kaynak: İHA
Manisa- İzmir
yolunda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Manisa - İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı. - MANİSA
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