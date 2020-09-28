Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti - Son Dakika

Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti

Manisa İI Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında sorumluluk bölgelerinde toplam 16 bin asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, halkın huzur ve güveninin artırılması maksadıyla başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti, System.String[]

Manisa İI Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında sorumluluk bölgelerinde toplam 16 bin asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, halkın huzur ve güveninin artırılması maksadıyla başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılı içerisinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2019 yılında 16 bin asayiş olayının meydana geldiği belirtilen açıklamada, olayların dağılımı şöyle sıralandı: "Kişilere karşı suçlar 3 bin 808, malvarlığına karşı suçlar 2 bin 60, topluma karşı suçlar bin 788, millete ve devlete karşı suçlar 140, takibi gereken olaylar 7 bin 600, bilişim suçları 61, uyuşturucu olayları 230, kaçakçılık olayları 222, terör olayları 91"

Meydana gelen olaylarda ise; 75 tabanca, 203 av tüfeği, 58 kurusıkı t abanca, 508 adet tabanca fişeği, 221 adet av tüfeği fişeği, 90 adet bıçak, 52 bin 154 gram esrar, 18 bin 910 kök kenevir, (79 bin 716) gram tütün, bin 38 adet sikke ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespiti ile adli işlemlerin yerine getirilmesi kapsamında da 76 bin 162 devriye faaliyeti, 800 bin 625 şahıs ve 645 bin 802 araç sorgusu yapıldığı ve sorgulamada 2 bin 222 şahıs ve 497 aracın yakalandığı bildirilirken, il genelinde emniyet ve asayişin korunması ve halkın huzur ve güveninin artırılması maksadıyla başlatılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - MANİSA

Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti
Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti
Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti

Jandarma, Manisa, Asayiş, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa jandarması 1 yılda 16 bin asayiş olayına müdahale etti - Son Dakika

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