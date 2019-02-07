Manisa Kahvehaneye Silahlı Saldırı 1 Ölü

Manisa'da bir kahvehanede oturan Tamer Gökmen (26), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralandı.

Manisa'da bir kahvehanede oturan Tamer Gökmen (26), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökmen yaşamını yitirdi. Olay, Turgutlu ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Hareketi Milliye Sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş açtı. Yapılan saldırıda kahvehanede oturan Tamer Gökmen ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gökmen, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gökmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ekipleri de bölgede incelemelerde bulunurken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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