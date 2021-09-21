Manisa kansere karşı adım atacak - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Prostatlı Hayat Derneği işbirliğinde kansere dikkat çekmek amacıyla yürütülecek 'Kansere Karşı Adım Atıyoruz' projesini anlatan Prof. Dr. Müezzinoğlu, destekleri ve katkıları nedeniyle Başkan Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Prostatlı Hayat Derneği işbirliğinde kansere dikkat çekmek amacıyla yürütülecek 'Kansere Karşı Adım Atıyoruz' projesini anlatan Prof. Dr. Müezzinoğlu, "1 yıl önce Manisa'mızda prosTATLI Hayat Derneğimizi kurduk. Amacımız, kanser hastalarının yaşam seviyelerini yükseltmeye yönelik hizmetler. Kanser hastalarında egzersiz eksikliğini görüp bu projeyi hayata geçirdik. Kanser hastaları, hasta yakınları, vatandaşlarımız, öğrenciler, kanser hastalığına karşı adım atacaklar. Projemiz kapsamında, 1 Ekim günü, saat 18.30'da Atatürk Kent Park'tan yürümeye başlayacağız. Manisa'mız, bu projeyle ülkemizde lider ve önder bir şehir olacak. O yüzden de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başkanımıza, projemizi destekledikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bir kişinin bile hayatına dokunabilirsek, mutlu oluruz"

Ziyareti nedeniyle Prof. Dr. Müezzinoğlu'na teşekkür eden ve hayata geçirilecek 'Kansere Karşı Adım Atıyoruz' projesini önemsediklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Öncelikle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Projemizle ilgili emeği geçen ilgili arkadaşlarımıza ve projede aktif rol alacak herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kişinin bile hayatına dokunabilirsek, bundan mutlu oluruz" dedi. Proje kapsamında bilgilendirme seminerleri de düzenleneceği belirtilirken, ziyaret sonunda Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yürüyüşte kullanılacak olan tişört ve şapka ile etkinliğe katılım davetiyesini takdim etti.