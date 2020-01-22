Manisa karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi - Son Dakika

Manisa karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi

6 saat önce

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendiMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede, iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 53 yaşındaki Şükrü Karacan büyük şaşkınlık yaşadı.

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede, iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 53 yaşındaki Şükrü Karacan büyük şaşkınlık yaşadı. Safra kesesindeki taşların ameliyatla alınması ve doktorların iç organlarının ters yerde olmasının sağlığı açısından bir olumsuzluk yaratmadığını söylemesi üzerine Karacan, rahat bir nefes aldı.

Alaşehir'de otobüs şoförlüğü yapan Şükrü Karacan, geçen 6 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Polikliniği'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Güvenç Diner tarafından muayene edilen ve gerekli tahlilleri yapılıp, röntgen filmleri çekilen Karacan'a safra kesesinde taş olduğu teşhisi konuldu. Ancak, muayene de doktorları şaşırtan şey Karacan'ın iç organlarının yerinin diğer insanlara göre ters yerde olması oldu. Genel Cerrah Diner, durumu hastasına anlattı. Büyük şaşkınlık yaşayan Karacan, "Kalbimin sağda olduğunu askerde öğrenmiştim ama diğer organlarımın da ters yerde olduğunu yeni öğrendim. Doktorumun sağlığım açısından bir sakıncası olmadığını söylemesi beni rahatlattı" dedi.

Karacan'ın safra kesesindeki taşlar, ameliyatla alınıp, sağlığına kavuşması sağlandı.

Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Güvenç Diner, "Karın ağrısı şikayetiyle gelen hastanın ameliyatı için yaptığımız tetkikler sonucu iç organlarının ters yerlerde olduğunu fark ettik. Karaciğer normal yerleşimi yeri olan sağda değil, solda olduğu için biz bu ameliyatı özellikli ameliyatlar sınıfına soktuk ve hastamız hastanemizde kolesistektomi operasyonu yaptık. Karaciğer ve safranın solda olması, bizim açımızdan nadir görülen ve ameliyat tekniğimizin rutini dışında olan bir durumdu. Ancak, buna rağmen ameliyatı yapıp, hastamızı sağlığına kavuşturup, taburcu ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem de ameliyatın başarı bir şekilde hastanelerinde yapılabilmesinin kendileri açısından gurur verici bir durum olduğunu söyledi. Ameliyatla sağlığına kavuşan Şükrü Karacan'ın iç organlarından safra kesesi ve karaciğer normalde sağda olması gerekirken solda; kalp ve dalağı normalde solda olması gerekirken, sağda bulunuyor.

Manisa karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi

Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi
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