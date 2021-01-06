'Manisa Kart'a HES kodu tanımlama kolaylığı - Son Dakika

'Manisa Kart'a HES kodu tanımlama kolaylığı

06.01.2021 16:34
'Manisa Kart'a HES kodu tanımlama kolaylığı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından toplu ulaşımda kişiye özel hazırlanan Manisa Kart uygulaması, E-Devlet üzerinden verdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından toplu ulaşımda kişiye özel hazırlanan Manisa Kart uygulaması, E-Devlet üzerinden verdiği hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Manisalılar artık, E-Devlet üzerinden 'Manisa Karta Hes Kodu Tanımlama' menüsüne tıklayıp HES kodlarını ulaşım kartlarına kolaylıkla tanımlayabilecekler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Manisa Kart, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. E-Devlet üzerinden verdiği hizmetlerle Manisalıların hayatını kolaylaştıran Manisa Kart, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşımada zorunlu hale getirilen HES Kodu Tanımlama uygulamasını da menüsüne ekleyip, vatandaşların hizmetine sundu. Manisa Kart uygulamasının teknolojik imkanlarla E-Devlet uygulaması üzerinden hizmet çeşitliliğini günden güne arttırdığını ifade eden MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, "06 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Manisa Kart uygulamasını E-Devlet ortamında Manisalıların hizmetine sunduk. 725 bin kullanıcısı olan Manisa Kart ile ilgili işlemlerin sürdürülmesi kolaylaştıran E-Devlet dijital ortamında, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirerek HES Kodu Tanımlama uygulamasını da başlattık. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşımada HES Kodu Sorgulaması zorunlu hale getirilmişti. E-Devlet üzerinden hayata geçirdiğimiz HES Kodu Tanımlama menüsü ile vatandaşlarımız artık rahatlıkla kişisel HES Kodlarını Manisa Kart'a tanımlayıp, aktif hale getirebilecekler. E-Devlet hesabınızı açtıktan sonra, arama butonuna Manisa Büyükşehir Belediyesi yazıp sonuçları görüntülüyorsunuz. Ekranda gözüken kayıtlar içerisinde 'Manisa Karta HES Kodu Tanımlama' menüsüne tıklayıp, çok kısa süre içerisinde HES kodunuzu Manisa Kartınıza tanımlayabilirsiniz" dedi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, HES kodu, E Devlet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Manisa Kart'a HES kodu tanımlama kolaylığı - Son Dakika


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