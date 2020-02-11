Manisa kayıp çiftçi her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa kayıp çiftçi her yerde aranıyor - Son Dakika

Manisa kayıp çiftçi her yerde aranıyor

6 saat önce

Kayıp çiftçi her yerde aranıyorMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki çiftçi Recep Üzülmez için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kayıp çiftçi her yerde aranıyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 gündür kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki çiftçi Recep Üzülmez için bölgede arama çalışması başlatıldı. Sivrice Mahallesi'nde yaşayan Recep Üzülmez, geçen 5 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarınca her yerde aranan Üzülmez'e bir türlü ulaşılamadı. Meraklanan yakınları bunun üzerine jandarmaya, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri Üzülmez için arama başlattı. AFAD ve AKUT ekipleri ile mahalle sakinleri de çalışmaya destek verdi. Jandarma dedektör köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda ormanlık alanlar ve dağlık bölgeler didik didik arandı. Ancak geçen zamana rağmen Üzülmez'in izine hala rastlanmadı. Sivrice Muhtarı Ramazan Yavuz, "Olumsuz hava koşullarına rağmen aranmadık en ücra yer kalmadı. Gidebileceği farklı güzergahları da aradık. Drone ile havadan görüntüleme yapıldı. Jandarma köpekleri arama yaptı ancak bir türlü sonucu ulaşamadık. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Manisa kayıp çiftçi her yerde aranıyor

Turgutlu, Jandarma, Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:25 Kaynak: DHA
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