MANİSA Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı - Son Dakika

MANİSA Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı

Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldıMANİSA'nın Kula ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir- Ankara D300 karayolunda denetim yaparak, sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram etti.

Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir- Ankara D300 karayolunda denetim yaparak, sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram etti. Yapılan denetimlere Kula Kaymakamı Kemal Duru da kendine ait drone ile destek vererek, sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı olması dolayısıyla Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetim yaptı. Trafik kontrolleri yapan ekipler, aynı zamanda Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikramında bulundu. Ekiplerin uygulamasına, Kula Kaymakamı Kemal Duru da kendisine ait drone ile destek verdi. Bayram trafiğinde seyreden sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını drone ile takip eden Kaymakam Duru, uygulamada durdurulan sürücülere uyarılarda da bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" uygulaması ile ilgili sürücülere bilgilendirmelerde de bulunan Kaymakam Duru, Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülere ve yolculara kendi elleriyle bayram şekeri ikram etti. Aynı zamanda 'Kontrollü sosyal hayat' kuralları çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kullanımını da sürücülere hatırlatan Kaymakam Duru, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını tebrik etti.

Yapılan uygulamada ise ekipler uzun yoldan gelen ve yorgun olan şoförlerin dinlenmesini sağladı. Bir süre uygulama noktasında yorgun sürücüleri dinlendiren ekipler de sürücülere kurallara uymaları yönünde bilgilendirme yaptı.

MANİSA Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı

Kurban Bayramı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 10:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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