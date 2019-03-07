Manisa Kazada Ölen Liseli İçin Okulda Mevlit Yapıldı

Kazada ölen liseli için okulda mevlit yapıldıMANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde kaza sonrası yaşamını yitiren lise öğrencisi Mustafa Emre Taş (15) için okulunda mevlit yapıldı.

Kazada ölen liseli için okulda mevlit yapıldı



MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde kaza sonrası yaşamını yitiren lise öğrencisi Mustafa Emre Taş (15) için okulunda mevlit yapıldı.



Sarıgöl'de 15 Aralık'ta meydana gelen kazada, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mustafa Emre Taş'ın da içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada yaralanan Taş, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Emre Taş, buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada aort damarı yırtıldığı belirlenen Taş, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Babası Ahmet Taş ve annesi Meral Taş, oğlunun organlarını bağışladı. Yapılan ameliyatla, Mustafa Emre Taş'ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alındı. Aort damarı yırtıldığı için zarar gören kalbi ise nakil için uygun bulunmadı. Mustafa Emre Taş, Sarıgöl'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camii'nde kılınan namaz sonrası yerleşimde toprağa verildi. Baba Ahmet Taş ve anne Meral Taş'ın kararıyla bugün Emre Taş'ın okuduğu Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde bugün mevlit düzenlendi. Yaklaşık 500 kişiye pilav üstü tavuk, ayran ve tatlıdan oluşan menü ikram edildi. Baba Ahmet Taş, Mevlide tüm okul öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Oğlumuzun çok sevdiği okulu ve arkadaşları için mevlidi lisede yaptık. Mutlu olduk dedi.



Mevlitte ölen gencin arkadaşları Ahmet Taş ve Meral Taş'ın elini öperek başsağlığı diledi, duygusal anlar yaşandı. Mevlide İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, ilçe mille eğitim şube müdürleri Yasemin Oral ve Hasan Karakuş da katıldı.

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