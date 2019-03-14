Manisa Keçisinin Dördüz Doğurması Mutlu Etti

Keçisinin dördüz doğurması mutlu etti Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde saanen cinsi keçi, dördüz yavru dünyaya getirdi. Keçinin sahibi 54 yaşındaki Hayrettin Kırtay, ilk kez dördüz doğumla karşılaştığını belirterek, hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadığını söyledi.
Kırsal Osmancık
Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Hayrettin Kırtay'a ait saanen cinsi keçi, dördüz doğurdu. İlk kez bir keçisinin dördüz yavru dünyaya getirdiğini gören Kırtay, annesinin sütünün yetersiz gelmesi nedeniyle yavruları, evinin oturma odasında sobanın başında karton kutunun içerisinde, hazırladığı biberonla beslemeye başladı. Yavrulara saat başı süt veren Kırtay, birkaç gün içinde anne keçinin kendisini toplayıp süt veriminin artmasıyla anne sütüyle beslemeye başlayacağını belirtti.
Çiftçi olduğunu, geçen yıl üçüz, bu yıl ise dördüz doğumla karşılaştığını belirten Kırtay, Anne
keçi, yavrularına çok iyi bakıyor. Ancak sütü yetmediği zamanlarda biberonla hem anneyi hem de yavruları besliyoruz. Gayet sağlıklı ve iyi durumdalar. Bakımları için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz dedi.
İKİZ ORANI YÜKSEK AMA DÖRDÜZ DOĞUM 1000'DE 40
Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız, Saanen cinsi keçilerde, ikiz ve üçüz doğumlar oluyor. İkizlik oranı yüksek olan bir ırk. Dördüz doğumlar ise 1000'de 40 oranında görülüyor. Çok fazla karşılaşılmaz. Hayvanın iyi beslenilmesiyle de alakalı. Anne keçi için dört yavruyu beslemek zordur. Burada aileye de bir iş düşüyor. İyi gözlem altında tutulması gerekiyor dedi.