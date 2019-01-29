Manisa Kendi İmkanları ile Bağlattıkları Kanalizasyonla 10 Yıl İdare Edebildiler

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesindeki Efe Sokak'ta yaşayanlar, 10 yıl önce sokaklarına kendi imkanlarıyla döşedikleri kanalizasyon hattının zamanla yetersiz hale geldiğini, evlerinin bulunduğu yerin imarsız olması nedeniyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi
'nin (MASKİ
) de sorunlarına çözüm bulmadığını belirtip, tepki göstererek çözüm istedi. Fevzi Çakmak Mahallesi
Efe Sokak'taki Efe Küme Evleri'ndeki, 15 hanede yaşayan toplam 70 kişi, 10 yıl önce kendi imkanları ile toplam 1800 lira harcayıp, iş makinesi tutanarak, sokaklarına 60 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşetti. Ancak, geçen zaman içinde kendi imkanları ile yaptıkları bu kanalizayon boruları yetersiz kaldı. Kanalizyon hattında da sık sık patlaklar ve taşmalar meydana gelmesi üzerine sokak sakinleri, MASKİ'ye başvurdu. Ancak, MASKİ yetkilileri, sokakta imar olmadığı gerekçesiyle hizmet götürmeyi kabul etmedi. Ne yapacağını şaşıran sokak sakinleri, taşan kanalizayonun sağlık açısından tehlike oluşturmaya başladığını belirtip, yetkililerden sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
'BİRİSİ BİZİMLE İLGİLENSİN'
Sokakta yaşayanlardan Koçak
Meşe (55), Manisa Büyükşehir Belediyesi, defelarca başvurmamıza rağmen sokağımıza kanalizasyon hattı döşemedi. Geçen aralık ayında MASKİ'den evlerimizin bulunduğu yerin imarının olmadığı için hizmet verilemeyeceği bildirildi. Madem, evlerimizin bulunduğu yer imarsız, neden bizlere su bağlandı. Sokağın başına kadar kanalizasyon hattı gelmiş ama bizim sokağımızda yok. Ön tarafımızdaki sokak Türkiye
, bizim oturduğmuz sokak ise başka bir ülkenin sınırında kalıyor da bizim mi haberimiz yok. Çöp ve emlak vergilerimizi ödüyoruz, gelen su faturalarını da ödüyoruz, ancak kanalizasyon istediğimizde 'İmar yok' deniyor. Sadece bizim sokakta değil bulunduğumuz mahallenin hiçbir tarafında imar yok. Biz hizmet istiyoruz. Biz bu pisliğin içerisinde yaşıyoruz. Lütfen birisi bizimle ilgilensin dedi.
'NE GELEN VAR NE GİDEN'
Sokak sakinlerinden Mahmut Merih (28) ise Biz 10 yıl önce kendi imkanlarımızla kepçe tutarak 60 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çektik. 10 yıldır buraya ne gelen var ne giden. Kendi imkanlarımızla çektiğimiz kanalizasyon borusu küçük boyutta. Bu nedenle yağmur yağdığı zaman, yoğunluk olduğu zaman taşabiliyor. Artık, sokağımızdaki hanelerde nüfus kalabalıklaşmaya başladı. Bu nedenle kanalizasyon yetmiyor. Bu nedenle mağduruz. Tek isteğimiz, kanalizasyon hattı döşenmesi. Bunu da bize çok görmesinler diye konuştu.