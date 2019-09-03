Son Dakika Haberleri: Manisa Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi
Son Dakika Güncel Haber

Manisa Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi

9 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yeni yönetimini belirlemek üzere seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Manisa Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi, System.String[]

Yapılan seçimin ardından Manisa Kent Konseyi'nin yeni başkanı Ahmet Karadağ oldu.

Manisa Kent Konseyi seçimli olağan genel kurulu, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kent Konseyi üyelerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Ahmet Karadağ Başkan Seçildi

Konuşmanın ardından Manisa Kent Konseyi önceki dönem Genel Sekreteri Alper Pınarcı, Kent Konseyi'nin çalışma şekli ile ilgili konsey üyelerini bilgilendirdi. Ardından Manisa Kent Konseyi yeni dönem yürütme kurulunun seçimine geçildi. Tek adayın yer aldığı seçimde Ahmet Karadağ, konsey üyelerinin oylarıyla Manisa Kent Konseyi Başkanı seçildi. Manisa için proje üreteceklerini vurgulayan Karadağ, kendilerine verilen destekten dolayı konsey üyelerine teşekkür etti.

Kent Konseyi, Karadağ, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:17 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı
'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:12:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]