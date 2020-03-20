MANİSA Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu - Son Dakika

MANİSA Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu

6 saat önce

Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulunduMANİSA'nın Soma ilçesinde,13 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e ait olduğu öne sürülen ceset parçalarının Sevişler Baraj Gölü'nde bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında Aydıncık Baraj Göleti'nde, kafası...

Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu

MANİSA'nın Soma ilçesinde,13 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e ait olduğu öne sürülen ceset parçalarının Sevişler Baraj Gölü'nde bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında Aydıncık Baraj Göleti'nde, kafası ve kolları ile bacakları olmayan vücut bulundu.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart günü, vatandaşlar, omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol, DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgiler elde edilirken, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini savundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında, kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu. Bulunan uzuvlar, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞİŞE TOPLAYAN KİŞİ BULDU

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel ile AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla dün yapılan aramalar sürerken, Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi, diz ve karın bölgesinden kesilmiş vücut parçası buldu.

DALGIÇ POLİLER GÖVDEYİ BULDU

Bugün devam edilen arama çalışmasında ise Aydıncık Baraj Göleti'nde cesedin vücut kısmı bulundu. Savcının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından bulunan ceset parçasının da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

MANİSA Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu

Aydıncık, Kesik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:51 Kaynak: DHA

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