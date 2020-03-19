MANİSA Kesik kol vahşetinde göl kenarında arama çalışmasına devam edildi - Son Dakika
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MANİSA Kesik kol vahşetinde göl kenarında arama çalışmasına devam edildi

7 saat önce

Kesik kol vahşetinde göl kenarında arama çalışmasına devam edildiMANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü'nde bulunan ve 11 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nde kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu değerlendirilen kesik kola ait cesedi arama çalışmalarında bulunan kesik baş, ayak, bacak...

Kesik kol vahşetinde göl kenarında arama çalışmasına devam edildi

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü'nde bulunan ve 11 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nde kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu değerlendirilen kesik kola ait cesedi arama çalışmalarında bulunan kesik baş, ayak, bacak ve baldır parçalarının bulunduğu bölgede arama çalışmaları bugün de devam etti. Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri kolun 11 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.

Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmaları kapsamında, kesik baş ve ayak ve bacak parçaları, dün yapılan arama çalışmalarında ise gölün kenarında baldır parçası bulundu. Kesik kolun bulunduğu yere yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki baraj gölü kıyısındaki kayalıklar arasında bulunan parçalar büyük bir titizlikle toplanarak DNA testleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla saat 10.00'dan itibaren arama çalışmasına devam edildi. Şuana kadar herhangi iz ve emareye rastlanmadığı bildirilirken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

MANİSA Kesik kol vahşetinde göl kenarında arama çalışmasına devam edildi

Manisa, Kesik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:46 Kaynak: DHA

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