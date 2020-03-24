MANİSA Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifade - Son Dakika
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MANİSA Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifade

6 saat önce

Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifadeMANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'nde bulunan ve kırsal Bayatlar Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçalarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndeki DNA testi incelemesi...

Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifade

MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'nde bulunan ve kırsal Bayatlar Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçalarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndeki DNA testi incelemesi sürerken, polis ve jandarmadan oluşturulan 10 kişilik özel ekip, cinayeti aydınlatılmak için çalışıyor. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan ve polisteki ilk ifadesinde sadece dükkanında oturduğu belirtiği Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubundan bilgisi olmadığını söyleyen Mehmet Tahta'nın polisteki ikinci ifadesinde, bu beyanlarını değiştirdiği öğrenildi.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında geçen 14 Mart günü vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Tüm bu bilgiler elde edilirken kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Tahta, ifadesinde Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı. Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmalarında kesik baş ile ayak ve bacak parçaları, ertesi gün de bacak parçası bulundu.

ŞİŞE TOPLAYAN KİŞİ BULDU

İki gün sonra ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalarda ise bu defa Sevişler Baraj Gölü'ne 42 kilometre mesafedeki Karacakaş Mahallesi Aydıncık Baraj Göleti kenarında boş şişe toplayan bir kişi tarafından diz ve karın bölgesi arasından kesilmiş Özcan Eren'e ait olduğu değerlendirilen vücut parçaları bulundu. Bölgede yapılan aramalarda karın bölgesinin üst kısmına ise ulaşılamayınca ertesi gün 1 polis su altı ekibi ile bugün Aydıncık Baraj Göleti'nde yapılan arama faaliyetinde eksik olan karın bölgesi ile boyun arasında kalan vücut kısmı da su yüzeyinde bulundu.

bulunan tüm vücut parçaları DNA testleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek DNA testi sonuçları beklenirken, vahşi cinayetin aydınlatılması için, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden 10 kişilik bir özel eki oluşturuldu. Özel ekip, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklanan an veteriner hekim Mehmet Tahta'nın sorgusunda kabul etmediği cinayetin detaylarını araştırıyor. Özel ekip, olayın tek kişi tarafından yapılmadığı şüphesi üzerinde duruyor.

VETERİNER İKİNCİ SORGUSUNDA İFADE DEĞİŞTİRMİŞ

Veteriner hekim Mehmet Tahta'nın Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde vermiş olduğu ilk ifadesinde, "Özcan Eren, sadece dükkanıma gelip oturdu. Onun dışında başka bir yere gitmedik" dediği, ancak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ikinci sorgusunda bu ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı. Eren'in ikinci sorgusunda Eren'in otomobilindeki görüntülerinin gösterilmesi üzerine, "Dükkanımda sadece oturmadı, rahatsızlanan bazı hayvanlara bakmak için birlikte kırsal mahallelere gittik. MOBESE kameralarındaki görüntülerde bunlar olabilir. İlk olarak birlikte Ilgındere Mahallesi, ardından da Yağcıllı Mahallesi'ne gittik. Yağcıllı Mahallesi'ndeki hayvan doğumunda benim yanımdaydı. Sonra da götürüp Bayat Mahallesi'ne bıraktım. Ondan sonra da bir daha da görmedim" dediği öğrenildi.

Tahta'nın ilk ifadesinde, Eren'in dedesine gönderilen mektubu bilmediğini, hazırlanmasında katkısı olmadığını söylediği de öğrenildi. Ancak Tahta'nın ikinci ifadesinde bu ilk ifadesini de değiştirip, "Mektubu Özcan Eren'le birlikte hazırladık. Kendisi benden yardım istedi. Bunun üzerine ofisimdeki bilgisayarıma bağlı yazıcıdan mektubun çıktısını aldım. Metni ben yazmadım ama dedesinin evinin önüne ben attım" dediği de öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Cemil SEVAL/ MANİSA

MANİSA Kesik kol vahşetinde veteriner hekimden iki farklı ifade

Kesik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:15 Kaynak: DHA

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