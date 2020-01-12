Manisa kıbrıs gazisi, manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa kıbrıs gazisi, manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Manisa kıbrıs gazisi, manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

Kıbrıs gazisi, Manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar (66), düzenlenen askeri törenin ardından Kavaklıdere'de toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi, Manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, akciğer kanserinden yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yaşar (66), düzenlenen askeri törenin ardından Kavaklıdere'de toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi olan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yaşar, dün akşam, Kavalıdere Mahallesi'ndeki evinde, 2 aydır tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazi Yaşar için bugün öğle vakti Pazar Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi Başkanı Osman Saraç, gaziler ve Mehmet Yaşar'ın yakınları ile arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Yaşar'ın bir süre askerlerin omzunda taşınan, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Mehmet Yaşar'ın cenazesi, götürüldüğü Kavaklıdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manisa kıbrıs gazisi, manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı

Mehmet Yaşar, Alaşehir, Kıbrıs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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