Manisa kırkağaç belediyesi'nin depremde zarar gören hizmet binası taşınıyor - Son Dakika
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Manisa kırkağaç belediyesi'nin depremde zarar gören hizmet binası taşınıyor

6 saat önce

Kırkağaç Belediyesi'nin depremde zarar gören hizmet binası taşınıyorMANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 2 katlı belediye binasının, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde kolon ve duvarlarında çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.

Kırkağaç Belediyesi'nin depremde zarar gören hizmet binası taşınıyor

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 2 katlı belediye binasının, geçen 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde kolon ve duvarlarında çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Belediye hizmet binasının geçici olarak taşınacağı ve Belediye Düğün Salonu'nda hizmet vereceği bildirildi.

AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, 1984 ile 1986 yılları arasında yapılan Kırkağaç Belediye Hizmet Binası'nın geçen 22 Ocak'ta meydana gelen Akhisar ve Kırkağaç'taki depremlerde hasar gördüğünü söyledi. 2009 yılında göreve geldiğinde binanın sağlam olup, olmadığının tespiti için karo testi yapıldığını hatırlatan Başkan Gedüz, "Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Belediye binasındaki incelemede düşük beton değerleri çıkması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne performans analizi yaptırıldı. Analizde de dahil olmak üzere güçlendirmenin yeterli olmayacağı sonucu çıktı. 2014 yılında Manisa'nın büyükşehir olmasının ardından yeni belediye binası yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtik. Büyük meydan alanımız var, bu alana Büyükşehir Belediyesi ile hizmet binası yapılması konusunda anlaşma sağladık. Bu süre içinde belediye binamızda herhangi bir sıkıntımız yoktu, kullanmaya devam ettik. Ancak, geçen 22 Ocak'taki Kırkağaç ve Akhisar ilçelerimizde yaşanan depremlerden sonra belediye binamızın yorulduğunu, çatlakların arttığını gördük. Bunun üzerine de geçen hafta Kaymakamlığımıza binamızın taşınması için müracaatta bulunduk. Ancak yazışma uzun sürdü. Son depremde belediye binamızın bodrum katındaki kolonun patlaması ve ağır hasar olması nedeniyle acil bir şekilde Valimize durumu ilettik Valimiz de taşınmanın uygun olacağını söyledi" dedi.

Başkan Gedüz, bugün itibari ile Belediye Hizmet binasını Belediye Düğün Salonu'na taşımaya başladıklarını belirtip, "Arkadaşımız, taşınacağımız binada gerekli düzenlemeleri yaptı. Artık mevcut binada durmamızın her zaman tehlikeli olacağını gördüğümüz için hem vatandaşımız hem de çalışan personelimizin zarar görmemesi için görevimize Belediye Düğün Salonu'muzda devam edeceğiz" dedi.

Manisa kırkağaç belediyesi'nin depremde zarar gören hizmet binası taşınıyor

Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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