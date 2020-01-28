Manisa kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 - Son Dakika

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Manisa kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8
7 saat önce
Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 ( GÜVENLİK KAMERASI)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 ( GÜVENLİK KAMERASI)
(Tür: Yurt)
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