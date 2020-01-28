Manisa kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 - Son Dakika

Manisa kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8

7 saat önce

Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 ( GÜVENLİK KAMERASI)(Tür: Yurt)

Manisa Kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 ( GÜVENLİK KAMERASI)

(Tür: Yurt)

Manisa kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8

Kırkağaç, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 05:07:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa kırkağaç'ta 4.8 büyüklüğünde deprem - 8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]