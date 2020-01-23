Manisa kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Manisa kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı

6 saat önce

MANİSA Kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı.

MANİSA Kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı

Manisa kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı

Kırkağaç, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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