Manisa kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

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Manisa kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı
6 saat önce
MANİSA Kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
MANİSA Kırkağaç'ta deprem anı paniği kameraya böyle yansıdı
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