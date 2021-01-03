Manisa kısıtlamanın son gününe sis içinde uyandı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa'da sessizlik hakim. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sisle birlikte yeni güne uyanan Manisa'da sokaklar boş kalırken marketlerin açılmasıyla birlikte yavaş yavaş hareketlilik başladı. Görevli veya kısıtlamadan muaf olanlar araçlarıyla çıkabildiği Manisa'da boş kalan sokak ve caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

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