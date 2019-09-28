Son Dakika Haberleri: Manisa Kitap Fuarı'na yoğun ilgi
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Manisa Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

5 dakika önce

"Manisa Her Yerde Okuyor" sloganıyla kapılarını bu yıl 3'üncü kez açan Manisa Kitap Fuarı, 2'inci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Manisa Kitap Fuarı'na yoğun ilgi, System.String[]

"Manisa Her Yerde Okuyor" sloganıyla kapılarını bu yıl 3'üncü kez açan Manisa Kitap Fuarı, 2'inci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Hafta sonu olması nedeniyle binlerce Manisalı kitapseverin akın ettiği fuara özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

92 yayın evi ve bir çok yazarı kitapseverlerle buluşturan fuarda, çeşitli etkinlikler ve yazar söyleşileri düzenlenecek.

Fuar, 6 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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