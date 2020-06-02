MANİSA Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü - Son Dakika

Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (2)

O KÖPEK BARINAĞA ALINDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten 41 yaşındaki Hüseyin A.'ın (Afşar) ayakkabı fırlatıp, tahta fırça sapıyla dövdüğü sokak köpeğine Alaşehir Belediyesi sahip çıktı. CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun talimatıyla belediye ekipleri tarafından alınan köpek, Alaşehir Belediyesi'nin Barış Mahallesi'ndeki hayvan barınağına getirildi. Burada veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin vücudundaki darbeye bağlı, yara ve eziklere gereken müdahalede bulunuldu. Vitamin verilip, beslenme ihtiyacı da karşılanan köpeğin, genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, barınağa gelip, koruma altına alınan köpeği okşayıp, sevdi. "Can dostumuz, artık baba ocağında" dedi. Öte yandan köpeği döven ve bu sırada kendisine tepki gösteren bir kişinin de üzerine cebinden çıkardığı bıçakla yürüdüğü için gözaltına alınan Hüseyin A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.