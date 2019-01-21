Manisa Köpek Mayk Karın Tadını Çıkardı
17 dakika önce
Köpek Mayk karın tadını çıkardıManisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal mahallede bir işletme sahibinin 3 yaşındaki 'Rus finosu' cinsi 'Mayk' isimli köpeği, ilk kez gördüğü karın keyfini oynayarak çıkardı.
Köpek Mayk karın tadını çıkardı Manisa
'nın Turgutlu
ilçesine bağlı kırsal mahallede bir işletme sahibinin 3 yaşındaki 'Rus finosu' cinsi 'Mayk' isimli köpeği, ilk kez gördüğü karın keyfini oynayarak çıkardı.
Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde bulunan, Dağmarmara bölgesindeki kırsal mahallelerde kar etkili oldu. Kar
yağışı nedeniyle Güney
Mahallesi yakınlarında yolda kalan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı. Mağdurlar, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerinin de desteğiyle, traktörlerle ya da iş makineleriyle kurtarıldı. Kar yağışının ardından güneşin bir ara yüzünü göstermesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Restoran işletmesi sahibi Arif Tarınç'ın sahibi olduğu 3 yaşındaki 'Mayk' isimli 'Rus finosu' cinsi köpek, yaklaşık 30 santimetreyi bulan karda, eğlenceli anlar yaşadı. Kar üstünde oyunlar oynayarak Mayk, karın keyfini doyasıya yaşadı. Köpeğin kar sevinci kameralarla kaydedildi. Tarınç, Köpeğimiz hayatında ilk defa kar görünce ne yapacağını şaşırdı. Onunla birlikte biz de keyifli anlar yaşadık. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:42 Kaynak: DHA
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