Manisa Kula'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü! Hayvan çiftliği tahliye edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, bir süre sonra büyüyerek ormana sıçradı. 2 helikopter, 30 arasöz ve 90 orman işçisinin müdahale ettiği alevler sebebiyle bir hayvan çiftliği tahliye edildi.

Kula'nın kırsal Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı. ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI ÇİFTLİK BOŞALTILDI İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Manisa Kula'da çıkan yangın kısa sürede büyüdü! Hayvan çiftliği tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti

Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı

Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı

Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız

İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı