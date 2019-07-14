Son Dakika Haberleri: MANİSA Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
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MANİSA Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

12 saat önce

Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIMANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı.

Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Orhan Acar Kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adem Doğruluk idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç, elektriklerin kesik olmasından dolayı trafik lambalarının yanmadığı kavşakta geçiş yapmak istiyor. Şehir merkezinden Gargar mevkiine geçmek isteyen araç, İzmir istikametine giden yoldan geçtikten sonra, Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman Dizman idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır ile çarpışıyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kazanın şiddeti, güvenlik kameralarında an be an görülüyor.
MANİSA Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
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