Manisa Kula'da Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
1 saat önce
Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de sürdü.
Manisa
'nın Kula
ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kula ilçe merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırarark, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir- Ankara
Karayolu'nda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam edebildi. İlçe merkezi de yoğun sis nedeniyle göz gözü göremez hale geldi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:50 Kaynak: DHA
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