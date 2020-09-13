MANİSA Kum yüklü TIR devrildi, şoför öldü - Son Dakika

Kum yüklü TIR devrildi, şoför öldü
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kum yüklü TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şoför Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa- Turgutlu doğu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Manisa Otobüs Terminali'nden Turgutlu yönüne giden Ahmet Karataş yönetimindeki 45 HH 254 plakalı kum yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. TIR dorsesiyle yan yattı. TIR'da sıkışan Ahmet Karataş, yaşamını yitirdi. TIR'daki kumlar ise yola saçıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:10 - Kaynak: DHA
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