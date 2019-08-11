Son Dakika Haberleri: MANİSA KURBANA KADIN ELİ DEĞDİ
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MANİSA KURBANA KADIN ELİ DEĞDİ

51 dakika önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki mezbahalarda kurbanlıkları kesen kasaplara, eti parçalama sırasında kadın kasaplar yardım etti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki mezbahalarda kurbanlıkları kesen kasaplara, eti parçalama sırasında kadın kasaplar yardım etti.
Kurban Bayramı'nda kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren mezbahalara akın etti. Şehzadeler Belediyesi, mezbahalardaki yoğunluk nedeniyle halk pazar yerlerini kesim için açtı. Pazar yerinde küçük ve büyükbaş hayvanların kesimleri, ayrı yerlerde gerçekleştirildi. Bazı kurbanların kesimleri yine çocukların gözleri önünde yapıldı. Alaybey Pazar Yeri'nde kadın kasaplar, erkeklere yardımcı oldu. Erkek kasapların kestiği kurbanlıkların etlerini parçalama görevini kadınlar yaptı. Kadın kasaplar, etleri parçalayarak, poşetledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:00 Kaynak: DHA
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