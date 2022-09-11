Manisa 'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 8 Eylül 'de düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda temsili süvari milis kuvvetleri, kente giriş yaptı. Törende kullanılan atlardan birinin geçiş öncesi huysuzlanınca temsili süvari, şiddet uygulayarak, sakinleştirmeye çalıştı. Temsili süvarinin ata tokat attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, ata tokat attığı tespit edilen Musa Teyfur'a, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.

Kaynak: DHA

Manisa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MANİSA KURTULUŞ GÜNÜNDE ATA VURAN TEMSİLİ SÜVARİYE PARA CEZASI - Son Dakika

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