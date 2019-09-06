Son Dakika Haberleri: Manisa, Kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak
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Manisa, Kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak

1 saat önce

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan etkinliklerle kutlanacak.

Manisa, Kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de, İtfaiye Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle şehir merkezini bayraklarla donattı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri, 8 Eylül Pazar günü, saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Ardından saat 10.15'te Fatih Sergi Salonu'nda 'Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Fotoğraf ve Kitap Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da ise, Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda 'Milli Mücadelede Manisa' adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Manisa'nın kurtuluşu konulu panelle birlikte gün içindeki resmi kutlama programı son bulacak. Saat 20.30'da Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Gördesli Makbule Hanım' adlı tiyatro gösterisi sergilenecek.

Manisa, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:06 Kaynak: Bültenler
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