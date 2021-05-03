MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 460 LİRA - Son Dakika

MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 460 LİRA

03.05.2021 15:18

MANİSA'ya özgü endemik bir tür olan, Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa lalesi' (tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

MANİSA'ya özgü endemik bir tür olan, Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa lalesi' (tulipa orphanidea), havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Yılda sadece bir kez açan koruma altındaki Manisa lalesini koparanlara, 80 bin 460 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Şehzadeler ilçesindeki 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen 'Manisa lalesi', havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Spil'de güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce nesli tehlike altında bulunan Manisa lalesinin korunması için de önlemler arttırıldı. Daha önce lalelerin çiçeklerini koparan ve zarar verenlere idari para cezası uygulanırken, aynı şekilde soğanlarına da zarar verenlere para cezası kesilmeye başlandı. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 73 bin 747 lira ceza uygulanan ceza, bu yıl bu rakam 80 bin 460 liraya yükseltildi.

Öte yandan lalelerin korunması için bölge fotokapanlarla incelenirken, orman görevlileri de ziyaretçileri uyarıyor.

'SPİL DAĞI, MANİSA LALESİNİN ANAVATANI'

Doğa tutkunu Hüsamettin Edebali (50), Doğayı seviyorum. Zaman zaman Spil Dağı, Yuntdağ ve Bozdağ bölgesindeki yürüyüş alanlarına çıkıyorum. Spil Dağı'nın en büyük özelliklerinden biri dünyada Manisa lalesi olarak bilinen lalenin anavatanı olması. Nisan ayının sonu, mayıs ayının başı gibi yetişmektedir. Yağmurların ardından, güneşin açmasıyla birlikte rengini göstermeye başlar. Manisa'yı, Manisa yapan en büyük özellik Manisa lalesi diyebiliriz. Şu an memnunuz hem lalelerin fotoğrafını çekebilme hem de temiz bir hava alma şansını yakaladık diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ ÇOK DUYARLI OLMALI'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu ise şunları söyledi

1517 metre rakımdaki milli parkımız Spil, İzmir gibi bir metropole çok yakın bir mesafede. Milli parkımız yılkı atları ve 120 tür endemik bitki çeşidiyle çok zengin bir yer. Milli parkımızda Manisa lalemizi de görmek mümkün. Laleler geçmişten bu yana Osmanlı İmparatorluğu ve Türklüğün bir simgesi olmuştur. Ülkemizde 14 lale türü mevcuttur, Manisa lalesi bu türlerin en önemlisidir. Nesli tehlike altında olan bir tür olduğu için de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz, 2015 Tür Eylem Planı yaparak, endemik bitki türümüzün kontrolünü ve korunmasını sağladık. Özellikle vatandaşlarımızdan çok duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü 2021 yılı cezası 80 bin 460 liradır. Bu çok yüksek bir rakamdır, vatandaşlarımızın bu konuda mağdur olmamaları için doğayı korumalarını öneriyoruz. Bunlar soğanlı bitkilerimiz hem lalelerimizi hem kardelenlerimizi topladıkları ve kopardıkları zaman cezai işlem ile karşı karşıya kalıyorlar. Biz bu bölgeleri sık sık kontrol ediyoruz.

MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 460 LİRA
MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 460 LİRA
MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 460 LİRA
MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 460 LİRA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 460 LİRA - Son Dakika


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