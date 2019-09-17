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Manisa liglerde zirvede

14 dakika önce

PROFESYONEL futbol liglerinde Manisa'yı temsil eden 3 takım, gruplarında ilk 3 haftayı liderlik koltuğunda geçti.

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PROFESYONEL futbol liglerinde Manisa'yı temsil eden 3 takım, gruplarında ilk 3 haftayı liderlik koltuğunda geçti. TFF 2'nci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, 3'üncü Lig'de ise Turgutluspor ve Somaspor, şimdiden zirveye kurulup şampiyonluk yarışında rakiplerine gözdağı verdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, şirketleşip Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adını değiştirdi. TFF 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den yıldızları toplayıp çok iddialı bir kadro kuran Manisa FK, henüz ilk haftalardan yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladı. Grupta ilk hafta Zonguldak Kömürspor'u 1-0, ikinci hafta Hacettepe'yi 6-1, üçüncü hafta ise Hekimoğlu Trabzon'u 6-3 yenen Manisa FK, 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Siyah-beyazlılar 3 haftada rakip fileleri tam 13 kez sarstı.

Yıllarca TFF 2'nci Lig'de yer alırken bir ara amatöre gerileyip dönen Turgutluspor da, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde sezona çok iyi başladı. Ligde 3'te 3 yaparken 5 gol atıp kalesinde yalnız 1 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, puan kayıpsız zirvede yer alıyor. Profesyonel kategoriye yıllar sonra bu sezon dönen Somaspor da 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk haftalarda iddiasını gösterdi. Ligde ilk 3 maçını kazanan Soma, liderlik koltuğuna kuruldu.

Manisa'nın 7 yıl boyunca Süper Lig'de yer alan temsilcisi Akhisarspor TFF 1'inci Lig'de 7 puanla zirveyi 2 puan geriden takip ederken, sezon başında 6 puanı silinen Manisaspor ise 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta eksi 4 puanla son sırada.

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:37 Kaynak: DHA
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