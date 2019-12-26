Manisa liseliler, minik öğrencilere kitap okudu - Son Dakika
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Manisa liseliler, minik öğrencilere kitap okudu

6 saat önce

Liseliler, minik öğrencilere kitap okuduMANİSA Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula'da lise öğrencileri, anasınıfı öğrencilerine kitap okuyarak hikayeler anlattı.

Liseliler, minik öğrencilere kitap okudu

MANİSA Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula'da lise öğrencileri, anasınıfı öğrencilerine kitap okuyarak hikayeler anlattı.

Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 vizyonu projelerinden biri olan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Anasınıfı öğrencilerine kitaplar okuyan lise öğrencileri, minik öğrencilere hikayeler de anlattı. Lise öğrencileri ile keyifli vakit geçiren anasınıfı öğrencilerinin neşesi yüzlerinde okundu. Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, projenin tüm öğrenci kesimleri için oldukça faydalı olduğuna değindi. Minik öğrencilere okumanın öneminden bahseden Okumuş, Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, bizde Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, minik öğrencilerimizi ziyaret ettik ve onlarla hoş vakit geçirdik. Minik öğrencilerimiz, ağabey ve ablalarını dikkatle, sabırla ve merakla dinledi. Okulumuz öğrencileri, minik yavrularımıza okumanın faydaları ve güzelliklerini anlattı. Okumak gerçekten çok önemlidir. Okuyan insan her zaman başarılı olur. Her zaman iyi bir vatandaş, iyi bir çocuk, iyi bir ağabey ve abla olur. Bu yüzden projenin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz de Kula'da bu projeyi tüm hızıyla devam ettirmeye çalışıyoruz dedi.

Minik öğrenciler ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Neriman Kıratlı, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 projesi kapsamında minik öğrencilerimize hikaye kitapları okuduk. Oldukça verimli bir etkinlik oldu diye konuştu.

Projenin hem kendileri hem de minik öğrenciler için faydalı olduğunu ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Koray Gündoğdu da, Manisa Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında, bizde lise öğrencileri olarak anasınıfındaki kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Onlara kitaplar okuduk, hikayeler anlattık ve çeşitli etkinlikler yaptık. Gerçekten güzel bir proje dedi.

Etkinlik, minik öğrencilerin sorularını yanıtlamanın ardından Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve Müdür Başyardımcısı Mehmet Vapurcu'nun minik öğrencilere hediyeler vermesi ile son buldu.

Manisa liseliler, minik öğrencilere kitap okudu

Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:10 Kaynak: DHA
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