Manisa Liseliler Otizme Dikkat Çekmek İçin Ellerini Boyadı
48 dakika önce
Liseliler otizme dikkat çekmek için ellerini boyadıManisa'nın Alaşehir ilçesinde liseliler, 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde yürüyüş yaparak otizme dikkat çekti.
Liseliler otizme dikkat çekmek için ellerini boyadı Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde liseliler, 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde yürüyüş yaparak otizme dikkat çekti.
Sekine Evren
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, 2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlik düzenledi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, veliler ve öğrenciler etkinliğe katıldı. Özel Eğitim Uzmanı Yunus Emre Durukan ve Psikolojik Danışmanlık Rehber Öğretmeni Ayşegül Bircan tarafından okulun konferans salonunda otizm anlatıldı. Etkinlikler kapsamında yaklaşık 500 öğrenci, sevgi yolu üzerinden sloganlar eşliğinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
'na yürüdü. Meydanda otizmle ilgili konuşmalar yapıldı. Liseliler, otizme dikkat çekmek için ellerini boyayıp levhaya baskı yaptı ve imzalar attı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da boya etkinliğine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:07 Kaynak: DHA
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