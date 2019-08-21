Manisa Medya TV'den Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Medya TV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Polat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü, makamında ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Manisa genelinde yürütülen hizmet ve çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yaptığı ziyaret dolayısıyla Abdullah Polat'a teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın çok daha iyi noktalara taşınması için el birliğiyle gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.