Manisa merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
MANİSA Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (8) (AKHİSAR)
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:39 Kaynak: DHA
MANİSA Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (8) (AKHİSAR)
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir