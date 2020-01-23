Manisa merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
31 dakika önce
MANİSA Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (14) (MUSALAR KÖYÜ)
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
MANİSA Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (14) (MUSALAR KÖYÜ)
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti İçişleri Bakanlığı'ndan Manisa'daki depremle ilgili açıklama: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir