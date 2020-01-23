Manisa merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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Manisa merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
MANİSA Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (17) (KIRKAĞAÇ)
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
MANİSA Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (17) (KIRKAĞAÇ)
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