Manisa Merkeze altyapı çıkarması

8 ilçeden getirilen ekipler ve 11 araç takviyesi ile altyapı temizlik çalışmalarına Doğu Caddesi'nden başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları amacıyla MASKİ, ana kanal temizlik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Doğu Caddesi boyunca ana kanal temizlik, bakım ve onarım çalışması yapılıyor. 8 ilçeden gelen ekipler ve 11 araç takviyesi ile yapılan çalışma sayesinde cadde üzerinde bulunan ve bağlantısı olan birçok mahallenin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırılacak. Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz de Doğu Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi.

TÜM EKİPLER SAHADA

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kanalizasyon Daire Başkanı Mümin Deniz, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak mahalle bazlı çalışmalara hız kazandırdık.Bütün şehrimizi kapsayan bir çalışma yapacağımızdan dolayı ilçelerimizden takviye aldık. 8 ilçemizden 11 araç takviyesi ile Yunusemre ve Şehzadeler ilçesindeki tüm ana kanal hatlarının temizliği devam ediyor. Kış mevsimi gelmeden, trafiğin rahat ve okulların kapalı olduğu bu dönemde çalışmalarımızı hızlandırmak istedik. Ana kollektör hatlarımıza giden bu taşıyıcıları güzel bir şekilde temizleyerek kışın yaşanan sorunların tekrarlanmaması, rögarlardan taşmaların meydana gelmemesi ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması adına kanal temizlikleri yapıyoruz. İlçelerden gelen arkadaşlarımızla, koordineli bir şekilde diğer birimlerimizden de takviye alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Izgara temizlik çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Manisa'mız için hayırlı olsun" dedi.