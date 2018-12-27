Manisa Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 3 Tutuklama

Manisa
merkezli 12 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık aranma' yöntemini kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Manisa, İzmir
, Ankara
, İstanbul
, Muğla
, Tekirdağ
, Balıkesir
, Kocaeli
, Giresun
, Diyarbakır
, Bitlis
ve Bingöl
'de operasyon düzenlendi. Operasyonda ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu halen görevde olan toplam 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden K.İ. ve E.A. savcılıktan; R.S., M.Y.Y., M.A.T., İ.U.U., F.G.G., D.N.A., A.K., M.K., Ö.F.Ç., İ.A., İ.A., M.A., S.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden H.A., M.Ö. ve Ö.Z. mahkemece tutuklandı. İsmi öğrenilemeyen bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MANİSA