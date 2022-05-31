Manisa merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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Manisa merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı

31.05.2022 16:37
Manisa merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı

MANİSA merkezli İzmir ve Balıkesir'de, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA merkezli İzmir ve Balıkesir'de, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa, İzmir ve Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah yapılan operasyonda, yasa dışı olarak silah satın alan ve satan 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 14 tabanca, 5 tüfek, 310 mermi, 31 tüfek kartuşu, 2 bıçak, çok sayıda tabanca parçası ile 102 sentetik ecza ele geçirildi.


Manisa merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı
Manisa merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika


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