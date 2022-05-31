Manisa merkezli 3 ilde silah tacirlerine operasyon: 27 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa'ya yasa dışı yollardan fabrikasyon, el yapımı ve kuru sıkıdan çevrilme ruhsatsız silah getirerek satan şahıslara yönelik 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonda 27 kişiyi gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Manisa genelinde '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' ederek silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Manisa'ya yasa dışı olarak fabrikasyon, el yapımı ve kuru sıkıdan çevrilme ruhsatsız silah getirerek satan şahıslara yönelik, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla sabah 07.00'da Manisa, İzmir ve Balıkesir illerinde yapılan eş zamanlı operasyon da yasa dışı olarak silah satın alan ve satan 27 şüpheli yakalandı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 14 tabanca, 5 tüfek, 310 tabanca fişeği, 31 tüfek kartuşu, 2 adet bıçak, çok sayıda tabanca parçası ile 102 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA