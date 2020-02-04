Manisa merkezli 5 ilde "renkli reçeteli" ilaç operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa merkezli 5 ilde 'renkli reçeteli' ilaç operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Manisa merkezli 5 ilde "renkli reçeteli" ilaç operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

Manisa merkezli 5 ilde, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla para karşılığında satışını yapanlara yönelik operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa merkezli 5 ilde

Manisa merkezli 5 ilde, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla para karşılığında satışını yapanlara yönelik operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'de, Sağlık Bakanlığının iznine bağlı olarak psikolojik, nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 doktor, 2 eczacı ve 1 medikal muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen renkli reçete sistemine tabi 4 bin 561 psikolojik ve nörolojik ilaç, yüklü miktarda reçete, adına ilaç yazılan kişilere ait kimlik fotokopileri ile bilgisayarlara el konuldu.

Doktor zanlıların, uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan kişilere ait kimlik fotokopileriyle hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdıkları, eczane sahiplerinin de ilaçları para karşılığı uyuşturucu satıcılarına teslim ettikleri belirtildi.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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