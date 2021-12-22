Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Manisa merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'u tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemi tamamlandı.
Şüpheliler, Manisa Şehir Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı, 3 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli için yakalama kararı verilmişti.
Şüphelilerden 8'i, Manisa, Hatay, İstanbul ve Aydın'da 17 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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