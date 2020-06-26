Manisa merkezli deprem mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Manisa merkezli deprem mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde deprem anı, bir mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İzmir'in Ödemiş ilçesinde deprem anı, bir mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Görüntülerde hırdavat, züccaciye, hediyelik eşya ve temizlik ürünlerinin satıldığı mağazanın raflarında yer alan bazı ürünlerin, devrildiği ve içeridekilerin dışarıya çıktığı görülüyor.

Mağaza sahibi Ertuğrul Çitil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin korkuttuğunu dile getirerek, "Deprem anında bazı eşyalarımız devrildi. Çalışanlarımız hem de müşteriler büyük bir panik içinde kendilerini dışarıya attılar." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan Gülizar Ceylan da eşyaların düşmesiyle paniğin yaşandığını söyledi.

Saruhanlı, Manisa, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 02:45 Kaynak: AA

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