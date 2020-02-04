Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 13 şüpheliden 12'si Manisa ve İzmir illerinde yakalandı. Bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Manisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock programını kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde askeri yapılanma sorumluluğu yapan, emniyet birimi içerisinde mahrem yapılanmayı yöneten, emniyet imamları ile özel hatlardan görüşerek polis akademisine alınacak öğrencileri belirleyen, sağlık yapılanması içerisinde arama tarama sorumlusu olduğu tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüpheliden 12'sinin Manisa ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenilirken bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA