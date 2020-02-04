Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 13 şüpheliden 12'si Manisa ve İzmir illerinde yakalandı.

Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 13 şüpheliden 12'si Manisa ve İzmir illerinde yakalandı. Bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Manisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock programını kullanan, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde askeri yapılanma sorumluluğu yapan, emniyet birimi içerisinde mahrem yapılanmayı yöneten, emniyet imamları ile özel hatlardan görüşerek polis akademisine alınacak öğrencileri belirleyen, sağlık yapılanması içerisinde arama tarama sorumlusu olduğu tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüpheliden 12'sinin Manisa ve İzmir illerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenilirken bir firari şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu Dükkana giren gözlerine inanamıyor! Kadın kasabı gören şaşırıp kalıyor 'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa merkezli iki ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]