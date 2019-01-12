Manisa Merkezli Operasyonda 19 'Torbacı' Tutuklandı
53 dakika önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA'nın Akhisar
ilçesi merkezli 2 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa
ve İzmir
'de sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik teknik takip yaptı. Takibin ardından da geçtiğimiz Salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı . Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 19 şüpheli ise tutuklandı. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:29 Kaynak: DHA
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