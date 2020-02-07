Manisa merkezli "renkli reçeteli" ilaç operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa merkezli 'renkli reçeteli' ilaç operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa merkezli "renkli reçeteli" ilaç operasyonunda 4 kişi tutuklandı

33 dakika önce

Manisa merkezli 5 ilde, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 11 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa merkezli

Manisa merkezli 5 ilde, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 11 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında renkli reçeteye tabi ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 12 zanlının emniyetteki işlemleri bitti.

Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest, 3'ü serbest, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Halit Boğum, Şenay Bozlar, Ekin Koç ve Bahri Fındıkçıoğu ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Manisa, Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'de Sağlık Bakanlığının iznine bağlı olarak psikolojik, nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 doktor, 2 eczacı ve 1 medikal muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalanmıştı.


Operasyonda ele geçirilen renkli reçete sistemine tabi 4 bin 561 psikolojik ve nörolojik ilaç, yüklü miktarda reçete, adına ilaç yazılan kişilere ait kimlik fotokopileri ve bilgisayarlara el konulmuştu.

Doktor zanlıların, uyuşturucu satıcılarının topladığı psikolojik ve nörolojik rahatsızlığı olmayan kişilere ait kimlik fotokopileriyle hastaları görmeden para karşılığı reçete yazdıkları, eczane sahiplerinin de ilaçları uyuşturucu satıcılarına teslim ettikleri ileri sürülmüştü.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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